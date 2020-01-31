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Овчинников — о возвращении Березуцких: этому гениальному ходу можно только поаплодировать

Овчинников — о возвращении Березуцких: этому гениальному ходу можно только поаплодировать
Футбол / РПЛ 0

Старший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал решение руководства вернуть в клуб Василия и Алексея Березуцких. Экс-футболисты были назначены заместителями генерального директора «армейцев» Романа Бабаева по спортивным вопросам.

«Березуцкие наряду со многими другими бывшими футболистами ЦСКА вызывают огромное уважение. Даже сами по себе, без игроцких качеств, Алексей Владимирович и Василий Владимирович замечательные люди. На мой взгляд, это огромное приобретение клуба, в котором прослеживается последовательность в смене поколений.

Это специалисты с огромным опытом, с большими интеллектуальными возможностями. Насколько понимаю, Роман Юрьевич дал им некоторое время на адаптацию, чтобы понять, кем они себя видят в дальнейшем. Этому гениальному ходу Бабаева можно только аплодировать», — цитирует Овчинникова пресс-служба «армейцев».

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