Братья Березуцкие впервые посетили тренировку ЦСКА в новом качестве

Братья Алексей и Василий Березуцкие впервые посетили тренировку ЦСКА в новом качестве — заместителей генерального директора по спортивным вопросам. В среду «армейцы» начали второй сбор в испанском Кампоаморе. Василий с Алексеем прибыли на сбор одновременно с футболистами и тренерами, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Олега Лысенко.

Сбор в Кампоаморе ЦСКА проведёт с 29 января по 9 февраля. Во время сбора московский клуб проведёт четыре контрольных матча: со «Сваровски Тироль» (1 февраля), «Норшелланном» (5-го), «Оддом» (8-го) и «Зенитом» (9 февраля).

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает 4-е место. В активе команды 34 очка после 19 туров.