Гинер: никто сор из ЦСКА не выносил, Якунчиков принял другое решение

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался об уходе с поста начальника команды Сергея Якунчикова, должность которого занял Александр Стельмах.

«Оспаривать решение менеджмента по Якунчикову не надо. Они считают и знают лучше. Это не первый вопрос, который возник в ЦСКА. Никто из тех, кто уходил из нашего клуба, сор из избы не выносил. Якунчиков принял другое решение. Поэтому теперь я не очень понимаю, какой клуб его сейчас возьмёт. Приглашение Стельмаха тоже инициатива менеджмента», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Встреча пройдёт в Москве 29 февраля.