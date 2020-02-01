«Игра мне нравится, результат — не всегда». Гинер высказался о работе Гончаренко

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о работе главного тренера команды Виктора Гончаренко.
«Не должно быть так, что авторитет тренера ниже авторитета клуба. Что касается работы Виктора Гончаренко, то игра мне нравится, результат — не всегда. Надо набраться терпения. Возьмите даже «Манчестер Сити», когда пришёл Гвардиола. У Гончаренко есть карт-бланш. Нельзя менять тренеров после 2-3 поражений. Надо задать вопрос себе: может, это я чем-то не обеспечил футболистов? Будут ли для меня критерием результаты весной? Критерий чего? Убрать Гончаренко? Я не собираюсь выгонять Гончаренко. У него длительный контракт», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».
ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Встреча пройдёт в Москве 29 февраля.
- 1 февраля 2020
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