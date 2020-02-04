Черчесов посетил тренировку «Спартака» в Катаре

«Спартак» готовится к матчу 2-го тура международного турнира в Катаре с «Локомотивом». На тренировке команды побывал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«На вечерней тренировке красно-белые отрабатывали удары по воротам в различных игровых ситуациях. С трибун за занятием наблюдал тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым. Завтра в 18:00 красно-белые сыграют с «Локомотивом»», — сообщает официальный «твиттер» «Спартака».

«Спартак», набрав в 19 матчах 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут 29 февраля на выезде с московским «Динамо».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-20192/2020