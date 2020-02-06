Ташаев пропустит от 4 до 8 недель после операции
Полузащитник казанского «Рубина» Александр Ташаев перенёс операцию и выбыл из строя на срок от четырёх до восьми недель.
«Полузащитник Александр Ташаев был успешно прооперирован в Германии. По оценкам медицинского штаба клуба, срок восстановления футболиста составит четыре-восемь недель. Желаем Саше скорейшего выздоровления и возвращения в игру!» — сообщается в официальном «твиттере» казанского клуба.
Ташаев перешёл в «Рубин» летом 2019 года из московского «Спартака» на правах аренды. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (три — за «Спартак», семь — в составе «Рубина») и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с красно-белыми действует до лета 2022 года.
Слуцкий прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к Кокорину
Читайте также
- 6 февраля 2020
-
20:30
-
20:25
-
20:18
-
20:17
-
20:00
-
19:57
-
19:34
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
18:57
-
18:47
-
18:34
-
18:26
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:50
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:11
-
16:56
-
16:39
-
16:38
-
16:21
-
16:15
-
16:15
-
16:02
-
15:33
-
15:25
-
15:11
-
14:55
Партнерский контент