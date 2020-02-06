Ташаев пропустит от 4 до 8 недель после операции

Полузащитник казанского «Рубина» Александр Ташаев перенёс операцию и выбыл из строя на срок от четырёх до восьми недель.

«Полузащитник Александр Ташаев был успешно прооперирован в Германии. По оценкам медицинского штаба клуба, срок восстановления футболиста составит четыре-восемь недель. Желаем Саше скорейшего выздоровления и возвращения в игру!» — сообщается в официальном «твиттере» казанского клуба.

Ташаев перешёл в «Рубин» летом 2019 года из московского «Спартака» на правах аренды. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (три — за «Спартак», семь — в составе «Рубина») и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с красно-белыми действует до лета 2022 года.