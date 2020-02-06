Слуцкий прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к Кокорину

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Зенита» Александру Кокорину.
«Соответствует ли действительности информация об интересе к Кокорину? Мне нечего добавить. Конечно, нет», – приводит слова Слуцкого «Спорт Бизнес Online».
Ранее стало известно, что 28-летний футболист ведёт переговоры с калининградской «Балтикой», выступающей в Футбольной национальной лиге. О предложении сначала заявил генеральный директор клуба, а позднее информацию подтвердил сам Александр.
Кокорин в конце прошлого месяца был переведён в «Зенит-2» из-за отказа переходить в «Сочи» на правах аренды. Клубы достигли договорённости о трансфере, однако он так и не состоялся. С осени 2018 года форвард на протяжении года пребывал сначала в СИЗО, а потом в колонии. Он был наказан за то, что в компании друзей стал зачинщиком двух драк в центре Москвы.
- 6 февраля 2020
-
18:57
-
18:47
-
18:34
-
18:26
-
18:10
-
18:07
-
18:00
-
17:59
-
17:57
-
17:50
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:11
-
16:56
-
16:39
-
16:38
-
16:21
-
16:15
-
16:15
-
16:02
-
15:33
-
15:25
-
15:11
-
14:55
-
14:37
-
14:30
-
14:18
-
13:55
-
13:46
-
13:33
-
13:27
-
13:15
-
13:06
-
12:59