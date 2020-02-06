Хавбек «Крыльев Советов» Гынсарь перешел в израильский клуб
Молдавский полузащитник «Крыльев Советов» Раду Гынсарь перешёл в израильский «Хапоэль Кирьят-Шмона», сообщается на официальном сайте российского клуба.
Израильский клуб арендовал футболиста до окончания сезона-2019/2020.
Гынсаль перешёл в «Крылья Советов» летом 2019 года из «Хапоэля» (Хайфа) на правах свободного агента. 28-летний хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (семь — в основном составе), стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с самарским клубом действует до лета 2021 года.
«Крылья Советов», набрав 18 очков в 19 матчах, находятся в зоне вылета и занимают 15-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата.
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