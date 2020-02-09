Зидан: меня задевает критика болельщиков «Реала» в адрес Марсело

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о критике болельщиков в адрес защитника Марсело после вылета команды из Кубка Испании. В 1/4 финала «сливочные» на своём поле проиграли клубу «Реал Сосьедад» (3:4).

«Меня задевает эта критика, потому что Марсело отдаёт всё на поле. Фанаты видели это. Мы недовольны случившимся. Наша команда провела 21 матч без поражений, и мы хотим вернуться к этому. Происходящее вне клуба не помогает.

Марсело выглядит хорошо. Он важный игрок, и он собирается доказать это, как всегда. Очень сложно выступать на высоком уровне в течение 60 или 70 матчей. Это просто нужно принять. Сезон долгий, мы продолжим сражаться.

Марсело отдаёт все силы на поле. Проблема в том, что в случае поражения это не изменится. Важно, что мои футболисты работают на сто процентов», — приводит слова французского специалиста Marca.