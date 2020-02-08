Зидан: проблему с Бэйлом невозможно решить, потому что её не существует

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о ситуации с нападающим команды Гаретом Бэйлом. Ранее СМИ сообщили, что французский специалист недоволен работой валлийца на тренировках.

«Мы всегда говорим, но я не собираюсь раскрывать никаких подробностей. Бэйл не попадал в состав на последние несколько матчей, потому что я могу выбрать определённое количество игроков.

Рассчитываю на него, поскольку мы все знаем, на что он способен. То, что его не вызвали на матч, ничего не означает. Проблема во мне. Футболисты должны быть в порядке, чтобы выйти на поле. У нас большая команда.

Проблему с Гаретом невозможно решить, потому что её не существует. Знаю, что он поможет нам в конце сезона. Конечно, Бэйл способен тренироваться пять дней в неделю. Он и так делает это.

Гарет может попасть в состав на встречу с «Осасуной» в чемпионате Испании, поскольку он готов. Всё станет известно вечером. Бэйл в порядке», — приводит слова главного тренера «сливочных» Marca.