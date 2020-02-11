Озил: не знаю, что произойдёт после окончания контракта с «Арсеналом». Я не вижу будущее
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил высказался о своём будущем.
«После этого сезона у меня остаётся ещё один год по контракту с „Арсеналом“, и после этого не знаю, что произойдёт. Я не вижу будущего. Что могу сделать, так это отдать всего себя команде, чтобы добиться общих успехов. Посмотрим, что произойдёт дальше», — приводит слова Озила ESPN.
В 2018 году хавбек подписал новое соглашение на три года, что вызвало очень неоднозначную реакцию среди болельщиков лондонского клуба. На тот момент футболист находился не в лучшей форме, но получил контракт с одной из самых высоких зарплат среди всех игроков английской Премьер-лиги. Контракт Месута Озила с «Арсеналом» истекает летом 2021 года.
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