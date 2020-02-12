Проведение ряда матчей 26-го тура АПЛ оказалось под угрозой из-за нового шторма

В конце текущей недели на Великобританию обрушится шторм «Дэннис». Из-за непогоды проведение ряда матчей 26-го тура АПЛ оказалось под угрозой, сообщает Daily Star.
Ранее из-за шторма «Сиара» организаторам пришлось перенести матч 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Тогда официальные лица посчитали, что в такую непогоду проведение встречи может сопровождаться рисками для здоровья футболистов и зрителей.
Синоптики сообщают, что разгул шторма придётся на субботу, 15 февраля. В этот день должны состояться матчи «Саутгемптон» — «Бёрнли» и «Норвич» — «Ливерпуль».
Пока непонятно, какой будет погода в воскресенье, 16 февраля. На этот день запланированы встречи «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» и «Арсенал» — «Ньюкасл». В то же время центральный матч тура «Челси» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 17 февраля, будет проходить при нормальной погоде.
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