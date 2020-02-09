Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесён из-за погодных условий
Пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте клуба сообщила о переносе домашнего матча 26-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Причина — неблагоприятные погодные условия.
Встреча должна была состояться сегодня, 9 февраля, в Манчестере на стадионе «Этихад» и начаться в 19:30 мск.
Решение о переносе принял специалист по безопасности «Манчестер Сити» после консультации с другими представителями «горожан» и «Вест Хэма». Новая дата матча на этот момент не известна.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Хосепа Гвардиолы 51 очко. «Вест Хэм» (24) — на 18-м месте.
Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Кёльн» отменён из-за мощного циклона
Читайте также
- 9 февраля 2020
-
15:36
-
15:31
-
15:23
-
15:15
-
15:00
-
14:47
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:02
-
13:52
-
13:42
-
13:33
-
13:20
-
12:54
-
12:46
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:25
-
11:23
-
11:13
-
11:07
-
10:53
-
10:49
-
10:40
-
10:17
-
10:05
-
09:48
-
09:26
-
09:23
-
09:13
-
05:21
Партнерский контент