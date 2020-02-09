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Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесён из-за погодных условий

Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесён из-за погодных условий
Футбол / Англия 0

Пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте клуба сообщила о переносе домашнего матча 26-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Причина — неблагоприятные погодные условия.

Встреча должна была состояться сегодня, 9 февраля, в Манчестере на стадионе «Этихад» и начаться в 19:30 мск.

Решение о переносе принял специалист по безопасности «Манчестер Сити» после консультации с другими представителями «горожан» и «Вест Хэма». Новая дата матча на этот момент не известна.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Хосепа Гвардиолы 51 очко. «Вест Хэм» (24) — на 18-м месте.

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