Созин: ждал, что Тарасов будет летать над горящей Австралией в майке «Я люблю огонь»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал публикацию фотографии бывшего игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус».
«Я вообще не удивлён, что Тарасов так пошутил. Вбил в Google его фамилию – хотел поискать новости про него как про футболиста. Но в поисковике быстро ничего не найти, зато сразу видно информацию про суды, песни, майки и всё, что связано с жизнью около футбола. Тысячи людей умирают, а он шутит про это, ему смешно. Это просто преступление!
Когда в Австралии горели леса, я ждал от Тарасова, что он будет летать над огнём в майке с надписью «Я люблю огонь». Если какое-то наказание тут и будет, то это не за шутку, а за бесчеловечное отношение к ситуации. И любое наказание я бы поддержал. Будет ли рассматривать дело комитет по этике? Я не удивлюсь, если руководство РФС инициирует рассмотрение этого вопроса комитетом по этике», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 13 февраля 2020
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