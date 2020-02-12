Тарасов объяснил публикацию фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов объяснил публикацию фотографии с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус».



«Домашние выходные пролетели быстро, и завтра снова на сборы. Все эти дни я безумно счастлив и в состоянии эйфории. Много шучу, смеюсь и наслаждаюсь уютной атмосферой дома. Вчера ко мне пришёл мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя (стали спрашивать о его национальности и о вирусе), сами понимаете, как это не очень приятно.



Не имея злого умысла, мы посмеялись, и я выложил «сториз». Каково было моё удивление, когда я снова узнал, что моё имя в центре скандала. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьёз, тем более моего прямого комментария на этот счёт не было», — написал Тарасов на странице в «Инстаграме».

Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»