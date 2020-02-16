Ещенко: желаю Маркитесову доказать, что он не просто так ромбик носит

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о воспитаннике клуба Дмитрие Маркитесове. Этой зимой красно-белые продлили контракт с 18-летним игроком до 30 июня 2023 года и взяли его на сборы с основной командой.

«Я когда ещё был в дубле «Спартака», обратил на него внимание. Мы общались. Я ему сказал: «Давай расти, есть шансы попасть». Тем более команда омолаживается. У него есть все данные: и скорость, и возраст. Спустя некоторое время он оказался здесь.

Мы с ним играем на схожих позициях? Ну куда его со мной сравнивать! Он центральный защитник, я крайний, поэтому без вариантов тут.

Пожелаю ему, чтобы обошёлся без травм и чтобы проявлял себя и доказал, что не просто так ромбик носит», — сказал Ещенко в интервью пресс-службе красно-белых.

Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.

«Спартак», набрав 22 очка в 19 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.