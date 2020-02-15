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Тедеско может покинуть «Спартак». Он стал приоритетной целью «Герты»

Тедеско может покинуть «Спартак». Он стал приоритетной целью «Герты»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в Германию, где ранее работал в «Шальке-04».

Как сообщает Sportwetten24.com, в услугах специалиста заинтересована «Герта». Берлинский клуб ищет нового наставника после ухода в отставку Юргена Клинсмана и считает Тедеско приоритетным кандидатом. Считается, что Доменико не счастлив в России и хотел бы вернуться в Германию. При этом в его контракте с красно-белыми прописаны отступные, в связи с чем «Герте» будет не трудно забрать его из «Спартака».

В списке немецкого клуба присутствуют и другие специалисты. «Герта» связывалась с экс-наставником «Баварии» Нико Ковачем, однако тот дал понять, что ждёт предложения от топ-команды. Также рассматривается вариант с назначением бывшего рулевого «Байера» Роджера Шмидта.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре прошлого года, подписав контракт до лета 2021 года. После 19 туров красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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