Уинкс — о поражении «Тоттенхэма» в матче с «РБ Лейпциг": ещё ничего не потеряно
Полузащитник английского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинкс прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (0:1).
«Мы провели два разных тайма. В первом соперник был лучше, но у нас получилось не пропустить. Во втором доминировали мы, но мало того что не забили, ещё и пропустили. Мы расстроены, но не сдаёмся, мы выходили и из более сложных ситуаций. Ещё абсолютно ничего не потеряно», — приводит слова Уинкса официальный сайт «Тоттенхэма».
Ответный матч между «РБ Лейпциг» и «Тоттенхэмом» состоится 10 марта на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В прошлом сезоне «Тоттенхэм» дошёл до финала Лиги чемпионов, уступив в решающем матче турнира «Ливерпулю» 0:2.
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