Стерлинг: Реал» — это фантастический клуб, но я счастлив в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мнением о «Реале» и ответил, видит ли себя в мадридском клубе в будущем.

«Я всегда открыт для новых вызовов. На данный момент я счастлив в «Манчестер Сити». Но могу сказать, что «Реал» — фантастический клуб. Когда видишь эту белую футболку, сразу понимаешь, что представляет собой клуб. Это огромный и значительный клуб. В то же время у меня контракт с «Манчестер Сити», и я должен уважать это. Но «Реал» действительно фантастический клуб», — приводит слова Стерлинга AS.

Рахим Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с лета 2015 года. Ранее форвард защищал цвета «Ливерпуля». В нынешнем сезоне Рахим принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.