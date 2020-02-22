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Лэмпард: Ло Чельсо мог сломать Аспиликуэте ногу, это красная карточка. VAR не справляется

Лэмпард: Ло Чельсо мог сломать Аспиликуэте ногу, это красная карточка. VAR не справляется
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард выступил с критикой системы видеоповторов (VAR) после матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).

В начале второго тайма полузащитник «шпор» Джовани Ло Чельсо после борьбы на фланге попытался сохранить мяч, однако в этот момент защитник синих Сесар Аспиликуэта вытянул ногу в попытке отправить его в аут. Аргентинец размахнулся и наступил капитану соперника на не прикрытую щитком часть голени. Главный судья матча Майкл Оливер воспользовался помощью VAR, однако Ло Чельсо остался без наказания, не получив даже жёлтой карточки.

«VAR недостаточно хорош. Это вторая ошибка во втором матче подряд. О таком трудно говорить, когда проигрываешь, но сегодня все это видели. Это красная карточка. Ненавижу требовать удаления для игроков, но этот фол мог привести к перелому ноги. Не говорю о судьях на поле, здесь есть VAR. Он нужен, чтобы разбираться в таких ситуациях, и он не справляется», — приводит слова Лэмпарда BBC.

Видео доступно на «Чемпионате».

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