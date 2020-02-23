Анчелотти: Артета учился у фантастического Гвардиолы. У него обширные знания
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался о наставнике лондонского «Арсенала» Микеле Артете.
«Единственное, чего не хватает Артете, — это опыта. Думаю, футболисты уважают его за то, что он делал во время игровой карьеры. Когда только приступаете к работе, у вас нет опыта, но такова проблема всех, кто начинает чем-то заниматься. Опыт приобретается со временем, это естественно.
Предпочитаю получать знания, а не просто опыт. Артета учился у такого фантастического тренера, как Гвардиола. Уверен, у него теперь обширные знания в этой области», — приводит слова Анчелотти Daily Mail.
Напомним, Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Предыдущие три с половиной года Артета работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Анчелотти: «Эвертон» не обыгрывает топ-клубы в гостях шесть лет? Вау, мне хочется плакать
Читайте также
- 23 февраля 2020
-
13:03
-
13:02
-
12:44
-
12:35
-
12:19
-
12:01
-
11:51
-
11:37
-
11:30
-
10:57
-
10:55
-
10:24
-
10:24
-
10:08
-
09:57
-
09:43
-
09:37
-
09:21
-
09:20
-
05:08
-
04:24
-
03:05
-
01:11
-
01:06
-
01:03
-
00:51
-
00:43
-
00:21
-
00:12
- 22 февраля 2020
-
23:54
-
23:48
-
23:35
-
23:27
-
23:18
-
22:55
Партнерский контент