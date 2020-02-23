Анчелотти: Артета учился у фантастического Гвардиолы. У него обширные знания

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался о наставнике лондонского «Арсенала» Микеле Артете.



«Единственное, чего не хватает Артете, — это опыта. Думаю, футболисты уважают его за то, что он делал во время игровой карьеры. Когда только приступаете к работе, у вас нет опыта, но такова проблема всех, кто начинает чем-то заниматься. Опыт приобретается со временем, это естественно.



Предпочитаю получать знания, а не просто опыт. Артета учился у такого фантастического тренера, как Гвардиола. Уверен, у него теперь обширные знания в этой области», — приводит слова Анчелотти Daily Mail.



Напомним, Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Предыдущие три с половиной года Артета работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

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