Анчелотти: «Эвертон» не обыгрывает топ-клубы в гостях шесть лет? Вау, мне хочется плакать

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 27-го тура АПЛ с «Арсеналом», который состоится в воскресенье, 23 февраля. Анчелотти отреагировал на неудачи «Эвертона» в последние годы в гостевых матчах с ведущими клубами Англии. «Эвертон» не может обыграть в гостях «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» уже на протяжении шести лет. Последняя гостевая победа «Эвертона» с соперниками такого уровня датируется 2013 годом — тогда «ириски» на «Олд Траффорд» обыграли «Манчестер Юнайтед».

«Ни одной победы? Вау, мне хочется плакать. Что ж, настало время побеждать! Конечно, нужно менять психологию. Нужно, чтобы футболисты были уверены, что они могут выиграть. Необходимо хорошо подготовиться к матчу, чтобы победить. Будет сложно, ведь мы встречаемся с «Арсеналом», который сейчас играет намного лучше», — цитирует Анчелотти Mirror.