Кавани — о 200-м мяче за «ПСЖ»: это просто гол, хотя момент особенный
Уругвайский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани прокомментировал 200-й гол за клуб, который он забил в матче 26-го тура чемпионата страны с «Бордо» (4:3).
«Это просто гол, он не принёс нам трофей. Но момент, конечно, особенный. Это повод вспомнить прошлое. Дни тренировок, радостей, разочарований. Как я уже говорил, буду отдавать всего себя до последнего дня в „ПСЖ“, — цитирует Кавани L'Equipe.
Уругваец перешёл в «ПСЖ» из итальянского «Наполи» в 2013 году за € 64 млн. В составе французского клуба нападающий пять раз выигрывал чемпионат страны, четырежды становился обладателем Кубка Франции, пять раз побеждал в финале Кубка лиги. В текущем первенстве Франции 33-летний Кавани провёл 13 матчей и забил четыре мяча.
Кавани — 1-й игрок в истории «ПСЖ», забивший 200 голов за клуб
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