Кавани — 1-й игрок в истории «ПСЖ», забивший 200 голов за клуб

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани стал первым игроком в истории клуба, который забил 200 голов в составе парижан.

Форвард забил юбилейный гол в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (в данный момент счёт 2:2, перерыв). Кавани забил 200 голов в 298 матчах, и он является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Кавани перешёл в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 64,5 млн. В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в 13 матчах чемпионата Франции (шесть — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (один — с пенальти), а также получил одну жёлтую карточку.

«ПСЖ», набрав 62 очка, лидирует в турнирной таблице Лиги 1. В 27-м туре парижане дома сыграют с «Дижоном». Матч состоится 29 февраля.