Тедеско: отношения с Пилипчуком у нас будут. Вторая команда «Спартака» важна

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о предстоящих отношениях с наставником второй команды красно-белых Романом Пилипчуком.



«Встретиться и поговорить с Пилипчуком пока не вышло – и у нас, и у них напряжённые графики, просто физически не получалось пересечься. Мы прилетали в Москву – они улетали. Но отношения у нас будут, мы будем их поддерживать. Вторая команда важна для нас. Некоторых игроков второй команды мы решили оставить для работы с основной», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Напомним, Пилипчук входил в тренерский штаб Массимо Карреры в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Сообщалось, что клуб специалист покинул из-за конфликта с итальянским наставником. В январе этого года было объявлено о назначении Романа на пост рулевого «Спартака-2».

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