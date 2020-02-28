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Тедеско: Баду здорово себя проявил, а Маслов — главный сюрприз, топ-игрок

Тедеско: Баду здорово себя проявил, а Маслов — главный сюрприз, топ-игрок
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы о себе, а также рассказал о молодых футболистах, проходивших сборы с основной командой красно-белых.

«Я люблю итальянскую музыку, Coldplay тоже люблю. На какой позиции я бы играл, если бы вышел на поле? 10-м номером в схеме «4-3-2-1».

Что касается молодых игроков, которых мы привлекали на сборах, то все справились хорошо. Здорово проявили себя и Маркитесов, и Глушенков, и Баду, хотя он и вернулся во вторую команду. Но главным сюрпризом для меня стал Маслов – он топ-игрок. У него крепкий характер, он работяга, молча делает свою работу и готов играть на любой позиции. Можно сказать, что он настоящий сибирский парень и заслужил быть с основной командой», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Тедеско: может, у Федуна есть напряжение, но с моей стороны такого нет
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