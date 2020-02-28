Кандидат в президенты «Барселоны» — о скандале с соцсетями: Бартомеу должен дать ответы

Виктор Фонт, кандидат в президенты «Барселоны», поделился мнением о скандале с соцсетями, который случился в каталонском клубе. Ранее появились слухи, согласно которым «Барселона» наняла стороннюю компанию для пиара президента Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях. Также компания с помощью ботов выступала против критиков Бартомеу, в числе которых были капитан команды Лионель Месси и защитник Жерар Пике. Также обструкции в интернете подвергся и сам Фонт.
«Если честно, я был шокирован. Я не мог поверить, что это правда. Иногда слышишь о каких-то странных вещах, но когда сам сталкиваешься с ними, получается настоящий сюрприз.
Хотел ли подать в суд? Нет, мы лишь знаем о произошедшем из СМИ, необходимо услышать объяснения клуба.
Бартомеу опроверг слухи? Он дал лишь стандартные комментарии, этого недостаточно. Считаю, что он должен провести пресс-конференцию и ответить на все вопросы. Если же будет доказано, что всё это происходило с позволения Бартомеу, он должен уйти в отставку», — цитирует Фонта Diario Sport.
- 28 февраля 2020
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