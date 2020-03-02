Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аякс» проиграл «АЗ Алкмар» в матче лидеров чемпионата Нидерландов

«Аякс» проиграл «АЗ Алкмар» в матче лидеров чемпионата Нидерландов
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 25-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» проиграл «АЗ Алкмар» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживал матч арбитр Сердар Гёзюбююк. Ему ассистировали судьи на линиях Харлес Схап и Ян де Врис.

Счёт был открыт в начале встречи. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Мирон Боадю, которому ассистировал Фредрик Мидтше. На 74-й минуте преимущество гостей увеличил Уссама Идрисси с передачи Теуна Коопмейнерса.

«Аякс», набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «АЗ Алкмар» (53) — на втором месте. В следующем туре «Аякс» на выезде сыграет с «Херенвеном». «АЗ Алкмар» дома встретится с «АДО Ден Хааг». Матчи состоятся 7 марта.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 25-й тур
01 марта 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам
Окончен
0 : 2
АЗ Алкмар
Алкмар
0:1 Боадю – 4'   0:2 Идрисси – 74'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020