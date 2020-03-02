«Аякс» проиграл «АЗ Алкмар» в матче лидеров чемпионата Нидерландов

В матче 25-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» проиграл «АЗ Алкмар» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживал матч арбитр Сердар Гёзюбююк. Ему ассистировали судьи на линиях Харлес Схап и Ян де Врис.

Счёт был открыт в начале встречи. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Мирон Боадю, которому ассистировал Фредрик Мидтше. На 74-й минуте преимущество гостей увеличил Уссама Идрисси с передачи Теуна Коопмейнерса.

«Аякс», набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «АЗ Алкмар» (53) — на втором месте. В следующем туре «Аякс» на выезде сыграет с «Херенвеном». «АЗ Алкмар» дома встретится с «АДО Ден Хааг». Матчи состоятся 7 марта.