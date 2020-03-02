РФС утвердил переход Имбула в «Сочи» вне трансферного окна

РФС утвердил переход полузащитника сборной Демократической Республики Конго Ганелли Имбула в «Сочи» вне регистрационного периода, сообщает официальный сайт организации.

Летом 2019 года Имбула перешёл в «Лечче» на правах аренды до конца нынешнего сезона. В феврале итальянский клуб вернул 27-летнего футболиста в «Сток Сити». В четырёх матчах за «Лечче» во всех турнирах хавбек записал в свой актив один мяч. 22 февраля стало известно о прекращении сотрудничества между «Сток Сити» и Имбула.



Ранее сообщалось, что в услугах Имбула заинтересованы московский клуб «Локомотив» и «Сочи».

«Сочи» набрал в 19 матчах 15 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Россйиской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».