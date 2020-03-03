«Бей, ради всего святого!» Помощник Сетьена был недоволен игрой Гризманна в «класико»
Эдер Сарабия, ассистент главного тренера каталонской «Барселоны» Энрике Сетьена, во время выездного матча 26-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:2) несколько раз выражал недовольство действиями нападающего Антуана Гризманна, сообщает AS.
«Чёрт побери, Антуан, сделай это!» — прокричал Сарабия Гризманну, когда тот упустил возможность забить в первом тайме.
Спустя некоторое время помощник Сетьена вновь обратился к французскому форварду.
«Бей по воротам, ради всего святого!» — прокричал Сарабия.
Во время «класико» Сарабия также пожаловался другому члену тренерского штаба сине-гранатовых на одного из футболистов.
«Он не делает ничего из того, что должен делать», — сказал помощник Сетьена.
«Реал» и «Барса» уныло начали. Но второй тайм супер: голы, жёлтая Месси, игра заменами
Победу «Реалу» принесли сантиметры.
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