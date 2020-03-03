«Бей, ради всего святого!» Помощник Сетьена был недоволен игрой Гризманна в «класико»

Эдер Сарабия, ассистент главного тренера каталонской «Барселоны» Энрике Сетьена, во время выездного матча 26-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:2) несколько раз выражал недовольство действиями нападающего Антуана Гризманна, сообщает AS.

«Чёрт побери, Антуан, сделай это!» — прокричал Сарабия Гризманну, когда тот упустил возможность забить в первом тайме.

Спустя некоторое время помощник Сетьена вновь обратился к французскому форварду.

«Бей по воротам, ради всего святого!» — прокричал Сарабия.

Во время «класико» Сарабия также пожаловался другому члену тренерского штаба сине-гранатовых на одного из футболистов.

«Он не делает ничего из того, что должен делать», — сказал помощник Сетьена.