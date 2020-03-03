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«Зенит» заинтересован в 20-летнем защитнике «Локомотива»

«Зенит» заинтересован в 20-летнем защитнике «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев может сменить команду в летнее трансферное окно.

По информации metaratings, в услугах 20-летнего футболиста заинтересован «Зенит». Сине-бело-голубые были готовы перехватить игрока ещё прошлым летом, и руководство «Локомотива» не мешало уходу воспитанника, однако трансфер заблокировал главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин. Более того, специалист настоял на подписании нового контракта со Станиславом.

Отмечается, что «Зенит» по-прежнему надеется заполучить Магкеева и предпримет соответствующую попытку в случае ухода Сёмина из «Локомотива» по окончании сезона.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги, в 2 из которых вышел на поле в стартовом составе.

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