«Зенит» заинтересован в 20-летнем защитнике «Локомотива»
Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев может сменить команду в летнее трансферное окно.
По информации metaratings, в услугах 20-летнего футболиста заинтересован «Зенит». Сине-бело-голубые были готовы перехватить игрока ещё прошлым летом, и руководство «Локомотива» не мешало уходу воспитанника, однако трансфер заблокировал главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин. Более того, специалист настоял на подписании нового контракта со Станиславом.
Отмечается, что «Зенит» по-прежнему надеется заполучить Магкеева и предпримет соответствующую попытку в случае ухода Сёмина из «Локомотива» по окончании сезона.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги, в 2 из которых вышел на поле в стартовом составе.
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