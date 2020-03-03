Орлов: у «Ростова» в Грозном нашли фол до начала эпизода, а сейчас там «Зениту» играть

Спортивный комментатор Геннадий Орлов в преддверии матча 1/4 финала Кубка России «Ахмат» — «Зенит» поделился мнением об отмене красной карточки у защитника грозненцев Максима Ненахова в домашней встрече 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

«Вот была игра между «Ахматом» и «Ростовом». Петербуржец Лапочкин там судил. Где-то кто-то нашёл, что Норманн в каком-то месте нарушил правила. Вообще до начала эпизода! Ну это… VAR даёт оценку только по поводу того, что происходит в штрафной площадке. А там красную карточку отменили, и судья же сам пенальти ставил.

По телевизионной картинке мы ничего не увидели — показали невнятные повторы. Я к чему это говорю. Сейчас «Зенит» будет играть в Грозном, а если уж там красную карточку отменяют… Мы знаем реалии нашего футбола. Играть надо по правилам ФИФА, но иногда играют по российским», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Матч «Ахмат» — «Зенит» пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» завтра, 4 марта, начало — в 18:00 мск.