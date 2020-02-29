Лапочкин отменил удаление игрока «Ахмата» после 5-минутного совещания. Объясняем почему

Спорный момент случился на 59-й минуте матча. Байрамян исполнил шикарный проникающий пас к штрафной «Ахмата», Шомуродов выбегал один на один с вратарём, но Ненахов прихватил Эльдора за футболку — красная карточка! И опасный штрафной. Это было при счёте 1:1.
Момент вроде бы очевидный, но эпизод начали пересматривать. Арбитр матча Сергей Лапочкин долго совещался с VAR-ассистентами и в итоге отменил и красную карточку, и штрафной. Была версия, что судьи каким-то непонятным образом нашли офсайд у Шомуродова, но всё оказалось проще.
Норманн в зародыше атаки «Ростова» нарушил правила на Харине, которое судья пропустил — это и стало поводом отменить свои решения. Вот это отмотали назад!
А игра так 1:1 и закончилась. Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Эльдор Шомуродов, которому ассистировал Ивелин Попов. Хозяева отыгрались в начале второй половины, отличился Одисе Роши с пенальти.
- 29 февраля 2020
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