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«Ахмат» — «Ростов» — 1:1, Лапочкин отменил красную карточку игроку, 29 февраля 2020

Сергей Лапочкин
«Чемпионат»
Лапочкин отменил удаление игрока «Ахмата» после 5-минутного совещания. Объясняем почему
Все долго ломали головы…
Футбол / РПЛ 0

Спорный момент случился на 59-й минуте матча. Байрамян исполнил шикарный проникающий пас к штрафной «Ахмата», Шомуродов выбегал один на один с вратарём, но Ненахов прихватил Эльдора за футболку — красная карточка! И опасный штрафной. Это было при счёте 1:1.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
29 февраля 2020, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Шомуродов – 45'   1:1 Роши – 49' (пен)

Момент вроде бы очевидный, но эпизод начали пересматривать. Арбитр матча Сергей Лапочкин долго совещался с VAR-ассистентами и в итоге отменил и красную карточку, и штрафной. Была версия, что судьи каким-то непонятным образом нашли офсайд у Шомуродова, но всё оказалось проще.

Норманн в зародыше атаки «Ростова» нарушил правила на Харине, которое судья пропустил — это и стало поводом отменить свои решения. Вот это отмотали назад!

А игра так 1:1 и закончилась. Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Эльдор Шомуродов, которому ассистировал Ивелин Попов. Хозяева отыгрались в начале второй половины, отличился Одисе Роши с пенальти.

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