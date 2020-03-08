Соболев станцевал перед игроками «Спартака» в день рождения. Его прогнали через тоннель

Нападающему московского «Спартака» Александру Соболеву 7 марта исполнилось 23 года.
В честь дня рождения спартаковцы организовали форварду традиционный праздничный тоннель. Соболев также станцевал перед одноклубниками. Видео с тренировки «Спартака» в преддверии матча с «Краснодаром», на которой поздравляли Соболева, опубликовал «инстаграм» московского клуба.
Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона и включающей опцию последующего выкупа.
«Спартак» сыграет с «Краснодаром» на стадионе «Открытие Арена», матч состоится 9 марта в 17:30 мск. После 20 туров Российской Премьер-лиги московская команда занимает 10-е место, набрав 25 очков. «Краснодар» (38) располагается на второй строчке.
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