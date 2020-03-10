Владелец «Олимпиакоса» заразился коронавирусом. Недавно он посещал стадион «Арсенала»

Владелец футбольных клубов «Ноттингем Форест» и «Олимпиакос» Евангелос Маринакис сообщил, что заразился коронавирусом COVID-19.

«Новый вирус «посетил» меня, и я считаю, что обязан рассказать об этом обществу. Чувствую себя хорошо, поскольку принял все необходимые меры и следую инструкциям врачей. Убедительно советую всем моим согражданам делать то же самое. Желаю всем быстрого выздоровления», – написал Маринакис на своей странице в «Инстаграме».

По информации английских журналистов, 6 марта Маринакис присутствовал на матче 37-го тура английского Чемпионшипа «Ноттингем Форест» — «Миллуолл» (0:3) и в тот же день встречался с игроками своего клуба.

Менее двух недель назад греческий бизнесмен посетил стадион «Эмирейтс», где проходила ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» (Лондон) — «Олимпиакос» (1:2 ДВ). Сообщается, что он заходил в раздевалки, ложи директоров и на поле.