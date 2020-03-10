УЕФА просят перенести Евро-2020. Один из вариантов — проведение турнира в 2021 году
Федерации футбола многих стран обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести чемпионат Европы — 2020, сообщает Tuttosport.
Национальные чемпионы находятся под угрозой из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Федерации хотят получить возможность нормально завершить клубный сезон без сокращения количества матчей.
Одним из возможных вариантов является перенос Евро-2020 на 2021 год, однако руководство УЕФА пока не готово пойти на такой шаг. Более того, президент организации Александер Чеферин настаивает на проведении турнира в запланированные сроки — с 12 июня по 12 июля.
Напомним, ранее в Италии из-за угрозы распространения коронавируса приостановили все спортивные мероприятия до 3 апреля.
Следующие два тура чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за угрозы коронавируса
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