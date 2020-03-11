«Бавария», «Тоттенхэм» и «Арсенал» заинтересованы в подписании контракта с Виллианом

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан, скорее всего, покинет клуб на правах свободного агента предстоящим летом. Руководство синих всё ещё не может договориться с 31-летним бразильцем о новом соглашении.

По информации The Telegraph, в услугах Виллиана заинтересованы две другие команды из столицы Англии — «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал». Вариант с подписанием контракта с форвардом рассматривает также мюнхенская «Бавария».

В нынешнем сезоне Виллиан забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года. Ранее футболист защищал цвета махачкалинского «Анжи», донецкого «Шахтёра» и бразильского «Коринтианса».

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