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В Татарстане перенесут все спортивные мероприятия, в том числе матчи «Рубина»

В Татарстане перенесут все спортивные мероприятия, в том числе матчи «Рубина»
Футбол / РПЛ 0

Из-за коронавируса в Республике Татарстан перенесут все спортивные и культурные мероприятия, которые были запланированы на ближайшее время. Об этом сообщает Inkazan.ru, ссылаясь на слова официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой.

Сообщается, что переговоры ведутся со всеми федерациями, в том числе с представителями «Рубина» и хоккейного клуба «Ак Барс».

В апреле должны состояться домашние матчи казанского клуба с «Локомотивом» (5 апреля), «Оренбургом» (19 апреля) и «Краснодаром» (26 апреля).

18 и 20 марта запланировано проведение матчей полуфинала конференций КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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