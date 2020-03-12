«Нет коронавирусу». Смолов опубликовал фото с игроками «Сельты»

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов сфотографировался со своими одноклубниками, защитником Джейсоном Мурильо и хавбеком Рафиньей.

«Скажите „привет“! P. S. Нет коронавирусу», — подписал фото Смолов на английском языке.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» россиянина.

Нынешние розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели.

Соответствующее решение было принято властями в связи с распространением в стране и во всём мире коронавируса COVID-19.



Ранее из-за увеличения числа заражённых людей в Испании решили проводить матчи без зрителей. При пустых трибунах также прошли сразу несколько матчей Лиги чемпионов, а в Лиге Европы был отменён ряд встреч.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.