«Нет коронавирусу». Смолов опубликовал фото с игроками «Сельты»

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов сфотографировался со своими одноклубниками, защитником Джейсоном Мурильо и хавбеком Рафиньей.
«Скажите „привет“! P. S. Нет коронавирусу», — подписал фото Смолов на английском языке.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» россиянина.
Нынешние розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели.
Соответствующее решение было принято властями в связи с распространением в стране и во всём мире коронавируса COVID-19.
Ранее из-за увеличения числа заражённых людей в Испании решили проводить матчи без зрителей. При пустых трибунах также прошли сразу несколько матчей Лиги чемпионов, а в Лиге Европы был отменён ряд встреч.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.
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