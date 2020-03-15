Дзагоев: ЦСКА играет в три защитника в атаку, а «Уфа» — в оборону

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».



«Играли с ними сейчас на сборах, уфимцы тоже действуют в три защитника, но делать это можно по-разному. Мы играем в три защитника в атаку, а они — в оборону. Тот самый случай, когда нам нужно будет стараться взламывать их порядки, и чем раньше, тем лучше», — приводит слова Дзагоева пресс-служба ЦСКА.

Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Уфа» состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Московский ЦСКА набрал 35 очков в 21 матче и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».