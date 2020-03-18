Каррагер принял вызов Джеррарда, но столкнулся с трудностями при чеканке туалетной бумаги

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер стал очередным участником челленджа «Оставайся дома», призванного мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.



Англичанин принял вызов своего бывшего партнёра по клубу и сборной Англии Стивена Джеррарда, однако чеканка рулона туалетной бумаги далась ему не с первой попытки. Видео Джейми опубликовал в своём «инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Участие в челлендже уже приняли многие известные футболисты. Поучаствовал также целый ряд представителей Российской Премьер-Лиги.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс.