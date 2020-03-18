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Каррагер принял вызов Джеррарда, но столкнулся с трудностями при чеканке туалетной бумаги

Каррагер принял вызов Джеррарда, но столкнулся с трудностями при чеканке туалетной бумаги
Футбол / Англия 0

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер стал очередным участником челленджа «Оставайся дома», призванного мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса.

Англичанин принял вызов своего бывшего партнёра по клубу и сборной Англии Стивена Джеррарда, однако чеканка рулона туалетной бумаги далась ему не с первой попытки. Видео Джейми опубликовал в своём «инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Участие в челлендже уже приняли многие известные футболисты. Поучаствовал также целый ряд представителей Российской Премьер-Лиги.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 80 тыс.

«Оставайся дома». Футболисты со всего мира почеканили туалетной бумагой
Вкратце о том, как поддерживать форму на карантине.
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