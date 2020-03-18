Вкратце о том, как поддерживать форму на карантине.

«Оставайся дома». Футболисты со всего мира почеканили туалетной бумагой

В разгар карантина из-за коронавируса многие люди не могут найти себе занятие дома. Среди них и футболисты, которую большую часть времени обычно проводят на поле. Мы собрали самые интересные видео с популярного челленджа «Оставайся дома», в котором игроки чеканят рулоном туалетной бумаги будто настоящим футбольным мячом.

Один из лидеров креативности — защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди.

Видео доступно на «Чемпионате».

Серхио Рамос продолжает тренироваться даже без мяча.

Видео доступно на «Чемпионате».

Владение туалетной бумагой от вингера «Байера 04» Леона Бейли.

В «Бенфике» подхватили этот челлендж полкоманды.

ВИДЕО

Луиш Нани продемонстрировал свою технику вместе с сыном.

Собака Вальверде тоже хотела почеканить с хозяином.

ВИДЕО

Марк ван Боммель совместил футбол с баскетболом.

ВИДЕО

Оливер Торрес почеканил с закрытыми глазами.

Тео Уолкотт одновременно жонглировал игрушкой и намыливал руки.

Защитник «Аякса» Джоэл Велтман последовал примеру Уолкотта.

Игроки РПЛ тоже не остались в стороне. Вот техника от Себастьяна Дриусси:

Видео доступно на «Чемпионате».

Осорио принял эстафету от Дриусси.

ВИДЕО.

В «Спартаке» челлендж начал Джордан Ларссон и передал Жиго, Тилю и своему отцу.

Вот как продемонстрировал владение туалетной бумагой Жиго.

Видео доступно на «Чемпионате».

Матиас Норманн поддержал идею с туалетной бумагой.