«Оставайся дома». Футболисты со всего мира почеканили туалетной бумагой

В разгар карантина из-за коронавируса многие люди не могут найти себе занятие дома. Среди них и футболисты, которую большую часть времени обычно проводят на поле. Мы собрали самые интересные видео с популярного челленджа «Оставайся дома», в котором игроки чеканят рулоном туалетной бумаги будто настоящим футбольным мячом.
Один из лидеров креативности — защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди.
Видео доступно на «Чемпионате».
Серхио Рамос продолжает тренироваться даже без мяча.
Видео доступно на «Чемпионате».
Владение туалетной бумагой от вингера «Байера 04» Леона Бейли.
В «Бенфике» подхватили этот челлендж полкоманды.
Луиш Нани продемонстрировал свою технику вместе с сыном.
Собака Вальверде тоже хотела почеканить с хозяином.
Марк ван Боммель совместил футбол с баскетболом.
Оливер Торрес почеканил с закрытыми глазами.
Тео Уолкотт одновременно жонглировал игрушкой и намыливал руки.
Защитник «Аякса» Джоэл Велтман последовал примеру Уолкотта.
Игроки РПЛ тоже не остались в стороне. Вот техника от Себастьяна Дриусси:
Видео доступно на «Чемпионате».
Осорио принял эстафету от Дриусси.
В «Спартаке» челлендж начал Джордан Ларссон и передал Жиго, Тилю и своему отцу.
Вот как продемонстрировал владение туалетной бумагой Жиго.
Видео доступно на «Чемпионате».
Матиас Норманн поддержал идею с туалетной бумагой.
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