Врач «Урала»: сказали игрокам, чтобы при первых симптомах обращались к нам

Врач екатеринбургского «Урала» Владимир Хомяков рассказал, как в клубе пытаются избежать заражения коронавирусом.

«В «вотсапе» мы разослали инструкцию футболистам, что и как делать, а ещё записали видеоинструкцию о том, как правильно мыть руки. Самое главное, сказали игрокам избегать публичных мест. Дома сидеть не получится, но скапливаться в местах, где многолюдно, не стоит. Далее – мыть руки, как на инструкции. Также важно вывешивать верхнюю одежду на балкон, вирус достаточно быстро погибает без контакта на открытом воздухе. Так что пришёл: вымыл руки, вывесил одежду на балкон. Также запретили принимать какие-либо препараты от этого вируса – эффективности они не имеют. Сказали, чтобы при первых симптомах обращались к нам и оставались на месте.



Сейчас важно использовать малейший безобидный способ борьбы с инфекцией. Менять одежду для игроков несложно. А что касается дедовских способов, то известно, что лекарства пока от вируса нет. Так что если хочет спортсмен принимать такое средство, как чеснок, то почему нет? Если окружающие и родственники ему позволяют, конечно. Если верит человек в чеснок – пусть пользуется.



Уверен, футболисты воспринимают ситуацию профессионально, никаких рысканий вправо или влево себе позволить не могут. Живём надеждами, ждём, что всё разрешится и мы доиграем чемпионат. А что касается паузы в тренировках, то в чемпионате у нас был тяжёлый момент – футболисты получили дни отдыха», — сказал Хомяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.