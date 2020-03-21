Сигурдссон: ужасная ситуация. Не можем ни играть, ни нормально тренироваться

Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон высказал мнение о ситуации с приостановкой матчей из-за пандемии коронавируса.

«Прежде всего, хочу сказать, что это ужасная ситуация. Мы не можем ни играть, ни нормально тренироваться. Но эта пауза абсолютно оправданная, ситуация очень серьёзная, и надо относиться к ней с пониманием.

Чем занимаюсь? Проводим время вместе с моей девушкой. Разумеется, практически постоянно находимся дома. Нужно заботиться о себе, соблюдать меры предосторожности. Очень надеюсь, вынужденный перерыв не затянется слишком уж надолго, и мы вновь сможем играть в футбол.

Как поддерживаю физическую форму? С этим нет никаких проблем. Тренерский штаб подготовил программу упражнений, которую каждый из нас ежедневно выполняет. У меня дома есть всё необходимое для работы. Держу себя в форме», — приводит слова Сигурдссона Bobsoccer.