Какие клубы РПЛ больше остальных пострадают от обвала рубля

РПЛ, как и весь мировой футбол, встала на паузу. Но у российских клубов появился дополнительный повод для волнения – обвал рубля. Котировки евро бьют рекорды. Мы выяснили, кому в РПЛ придётся несладко, а кому не стоит особо переживать по этому поводу.

«Зенит»

В питерском клубе все зарплаты закреплены в евро. Вряд ли обвал рубля сильно ударит по самому финансово стабильному участнику чемпионата, но, безусловно, руководство «Зенита» не радо такому развитию событий.

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«Локомотив»

В «Локомотиве» все выплаты производятся в рублях, но зарплаты привязаны к евро у всех легионеров и части россиян. Выплаты производятся по курсу в день начисления. Поэтому «Локомотив» находится в зоне риска.

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«Краснодар»

У большинства российских игроков «Краснодара» контракты заключены в рублях. А вот легионеры заключали договоры в евро. Поэтому обвал рубля достаточно серьёзно повлияет на «Краснодар». В команде, если не брать Ари и Мартыновича, сейчас 11 легионеров. Серьёзный удар по бюджету…

«Ростов»

По нашей информации, в контрактах топовых легионеров «Ростова» зарплата была закреплена в евро – в отличие от российских одноклубников. Последние заключали рублёвые контракты.

ЦСКА

Удивительно, но у одного из самых экономных клубов страны все контракты закреплены в евро. По нашей информации, не исключён вариант, при котором российские игроки «армейцев» могут быть переведены на рубли.

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«Динамо»

У всех легионеров «Динамо» зарплата прописана в евро. Что касается россиян, то у них тоже, но в контракте есть порог максимального курса евро, который равен 75. Дальновидный ход.

«Арсенал»

У всех россиян «Арсенала» рублёвые оклады. Легионеры заключали контракты в евро. Но, как нам стало известно, клуб уже решил зафиксировать курс евро, чтобы избежать сильных убытков.

«Спартак»

У красно-белых все контракты заключены в евро. Но в них тоже присутствует максимальный порог, которого может достигать курс валюты. Красно-белые постоянно страхуются.

«Уфа»

У уфимской команды проблем будет мало, так как подавляющее большинство контрактов заключено в рублях. Но всё же в команде есть несколько игроков, в контрактах которых зарплата прописана по курсу валюты, но выплаты производятся в рублях.

«Урал»

Руководству «Урала» беспокоиться не о чем. Контракты всех игроков заключены в рублях.

«Тамбов»

У «Тамбова» все контракты составлены в рублях. Проблем не возникнет.

«Сочи»

Большинство контрактов россиян в «Сочи» составлены в рублях, легионеров — в евро. Проблемы могут возникнуть, но, думается, что у клуба есть финансовые гарантии.

«Оренбург»

«Оренбург» — ещё один клуб, у которого все контракты составлены в рублях. Хотя бы тут руководители могут не переживать.

«Рубин»

Как нам стало известно, в «Рубине» все легионеры заключали контракты в евро. Россияне — в рублях. То есть ситуация не самая плохая. Шагов по фиксации курса пока от казанцев ждать, наверное, не стоит.

«Крылья Советов»

По нашей информации, самарцы в ближайшее время начнут переговоры с легионерами о фиксации курса, потому что иностранцы заключали контракты в евро. Россияне заключали контракты в рублях – для них ничего не изменится.

«Ахмат»

По информации коллег с Metaratings, в «Ахмате» уже все игроки подписали соглашение о фиксации, по которому курс евро в контрактах будет равен 70 рублям.