Маркизио: говорил Погба, что он ошибся, решив перейти в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мнением о возможном возвращении хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в туринский клуб.



«Я говорил ему, что он ошибся, решив перейти в „Манчестер Юнайтед“. И если он действительно хочет что-то изменить, ему лучше выбрать Испанию. Его возвращение в „Ювентус“ было бы отличной новостью. Поль воспрял бы в той среде, которую любит. Он многое дал бы „Ювентусу“. Клубу нужен игрок его плана в центр поля. Погба — настоящий профессионал», — приводит слова Маркизио Tuttosport.



Трансферная стоимость Поля оценивается в € 100 млн. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб.

«ПСЖ» попытается опередить «Ювентус» в борьбе за Погба