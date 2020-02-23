«ПСЖ» попытается опередить «Ювентус» в борьбе за Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, с высокой долей вероятности, покинет английский клуб предстоящим летом. Основным претендентом на француза является «Ювентус», однако «Пари Сен-Жермен» намерен опередить туринцев в борьбе за футболиста, сообщает Le10sport.com.

Погба в нынешнем сезоне помог «красным дьяволом» только в 7 матчах английской Премьер-лиги и одном — Кубка английской лиги. В его активе 2 результативные передачи. Сейчас 26-летний игрок восстанавливается после травмы лодыжки, которая беспокоит его с сентября 2019 года.

Трансферная стоимость Поля оценивается в € 100 млн. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб.