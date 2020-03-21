Дибала и его девушка заразились коронавирусом

Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Аргентины Пауло Дибала на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что он и его девушка заразились коронавирусной инфекцией (COVID-19).

«Привет всем, я просто хотел сообщить, что мы получили результаты теста на COVID-19. У меня и Орианы положительный результат. К счастью, мы в идеальных условиях. Спасибо за ваши сообщения», — написал Пауло.

Дибала — третий игрок «Ювентуса», который заразился коронавирусом. Ранее COVID-19 выявили у защитника «старой синьоры» Даниэле Ругани и хавбека Блеза Матюиди.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от COVID-19 скончались 12 755 человек.