Дибала и его девушка заразились коронавирусом
Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Аргентины Пауло Дибала на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что он и его девушка заразились коронавирусной инфекцией (COVID-19).
«Привет всем, я просто хотел сообщить, что мы получили результаты теста на COVID-19. У меня и Орианы положительный результат. К счастью, мы в идеальных условиях. Спасибо за ваши сообщения», — написал Пауло.
Дибала — третий игрок «Ювентуса», который заразился коронавирусом. Ранее COVID-19 выявили у защитника «старой синьоры» Даниэле Ругани и хавбека Блеза Матюиди.
Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от COVID-19 скончались 12 755 человек.
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