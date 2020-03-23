Холанд дал совет, как справляться со стрессом во время пандемии коронавируса

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд дал советы, как справляться со стрессом во время пандемии коронавируса.

«Эта пандемия заставляет нас всех испытывать больше стресса и неуверенности, чем обычно. Если в эти дни вы испытываете дополнительное беспокойство, вы не одиноки. В дополнение к заботе о своём теле мы также должны заботиться о своём уме. ⠀

Медитация — это серьезная вещь, и она, безусловно, может помочь нам регулировать наши собственные эмоции, чтобы мы могли лучше обращать внимание на других людей и действовать более альтруистично. Мы должны ощущать себя частью общества. Понять, что мы здесь для того, чтобы помочь друг другу пройти через это. Оставайтесь сильными и здоровыми!», — написал Холанд в своём «инстаграме».

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 320 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 14 тыс. смертей.