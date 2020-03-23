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Холанд дал совет, как справляться со стрессом во время пандемии коронавируса

Холанд дал совет, как справляться со стрессом во время пандемии коронавируса
Футбол / Германия 0

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд дал советы, как справляться со стрессом во время пандемии коронавируса.

«Эта пандемия заставляет нас всех испытывать больше стресса и неуверенности, чем обычно. Если в эти дни вы испытываете дополнительное беспокойство, вы не одиноки. В дополнение к заботе о своём теле мы также должны заботиться о своём уме. ⠀

Медитация — это серьезная вещь, и она, безусловно, может помочь нам регулировать наши собственные эмоции, чтобы мы могли лучше обращать внимание на других людей и действовать более альтруистично. Мы должны ощущать себя частью общества. Понять, что мы здесь для того, чтобы помочь друг другу пройти через это. Оставайтесь сильными и здоровыми!», — написал Холанд в своём «инстаграме».

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 320 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 14 тыс. смертей.

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