Футболисты берлинского «Униона» отказались от зарплаты

Игроки и сотрудники берлинского «Униона» отказались от зарплат на время приостановки Бундеслиги из-за пандемии коронавируса.
«Мы столкнулись с исключительными обстоятельствами. Цель нашего клуба — футбол. Если он прекратит своё существование, это затронет суть нашей жизни. В последние месяцы руководство, сотрудники, команда и остальной персонал усердно работали, чтобы обеспечить успешное выступление клуба в Бундеслиге. От имени всего руководства я хотел бы поблагодарить всех их за поддержку», — приводит пресс-служба слова президента «Униона» Дирка Цинглера.
«Сразу стало ясно, что в нынешней ситуации мы столкнемся с проблемами. В течение последних нескольких дней мы вели интенсивные дискуссии и договорились, что будем работать вместе. Хотим справиться с этой задачей», — сказал капитан команды Кристофер Триммель.
Ранее игроки «Баварии» достигли соглашения с председателем совета директоров Карлом-Хайнцем Румменигге, спортивным директором Хасаном Салихамиджичем и директором Оливером Каном о сокращении зарплат персонала команды и руководства на 20%. Эта мера позволит «Баварии» избежать сокращения рабочего дня других сотрудников клуба и снижения их зарплат.
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